Tokat'ta öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kenan Kafalı yönetimindeki 34 ABC 360 plakalı otomobille Hacı Emin Sepetçi'nin kullandığı 34 AH 2597 plakalı öğrenci servisi, Ata çevre yolunda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 6 öğrenci ile sürücü yaralandı.
Yaralı öğrenciler, çevredekiler tarafından devrilen araçtan çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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