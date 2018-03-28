HABER

Tokat'ta öğrenci yurdundaki gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Tokat Valiliği: - "331 öğrenci karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş gibi besin zehirlenmesini düşündüren şikayetlerle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi acil servislerine başvurmuştur" - "Başvuran hastalardan 326'sının tetkik ve tedavisi ayakta yapılmış, 5 hasta yatırılarak tedaviye alınmış, tedavisini takiben şifa ile taburcu edilmiştir"

Tokat'taki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız öğrenci yurdundaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplamda 331 öğrencinin hastanelerdeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23, 24 ve 25 Mart tarihlerinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 331 öğrencinin karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateş gibi besin zehirlenmesini düşündüren şikayetlerle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi acil servislerine başvurduğu hatırlatıldı.

Hastalardan 326'sının tetkik ve tedavisinin ayakta yapıldığı, 5'inin de yataklı tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Mart 2018 tarihinde saat 16.09'da 'Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan ihbarla 16.30'da olay mahalline intikal edilmiş, şikayete konu işletmeye ait yemek ürünlerinden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından numune alınarak aynı gün Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 28 Mart tarihinde çıkan numune analiz sonuçları adli ve ilgili idari makamlara intikal ettirilmiş olup, soruşturma devam etmektedir."

Kız yurdunda mide bulandıran olay!Kız yurdunda mide bulandıran olay!
Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!
Adana'da akılalmaz olay! Adana'da akılalmaz olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi kız öğrenci yurdu Tokat Tokat Valiliği

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.