Tokat'ta öğrenci yurdundaki gıda zehirlenmesi şüphesi

Tokat'taki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız öğrenci yurdundaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplamda 331 öğrencinin hastanelerdeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23, 24 ve 25 Mart tarihlerinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 331 öğrencinin karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateş gibi besin zehirlenmesini düşündüren şikayetlerle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi acil servislerine başvurduğu hatırlatıldı.

Hastalardan 326'sının tetkik ve tedavisinin ayakta yapıldığı, 5'inin de yataklı tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Mart 2018 tarihinde saat 16.09'da 'Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan ihbarla 16.30'da olay mahalline intikal edilmiş, şikayete konu işletmeye ait yemek ürünlerinden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından numune alınarak aynı gün Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 28 Mart tarihinde çıkan numune analiz sonuçları adli ve ilgili idari makamlara intikal ettirilmiş olup, soruşturma devam etmektedir."