Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Derya Bursalı (36) yönetimindeki 05 BD 442 plakalı otomobil D-100 karayolu Yolkonak beldesi yakınlarında devrildi.
Kazada araçta bulunan Fadime Bursalı (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Bursalı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralanan sürücü Derya Bursalı 112 Acil Servis ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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