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Tokat'ta otomobil Kelkit Çayı'na devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:40 | Son Güncelleme

Reşadiye ilçesinde otomobilin Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, bir kişi de yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, bir kişi de yaralandı.

Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında Niksar'dan Reşadiye'ye giden Ayhan Cebe'nin kullandığı 60 RG 322 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı'na yuvarlandı.

Suya gömülen aracın üzerine çıkan Mustafa Cebe'nin (60) bağırarak yardım istediğini gören vatandaşlar, itfaiye ve AFAD'a haber verdi.

İtfaiye ile Tokat AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kurtarılan yaralı Mustafa Cebe, Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Cebe'nin araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine Kelkit Çayı'nda yapılan çalışma sonucu kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında Nazile Cebe'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, kayıp olan Ayhan Cebe'nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kelkit Çayı ölümlü kaza Reşadiye trafik kazası

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