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Tokat'ta otomobil korkuluklara çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 21:15 | Son Güncelleme

Tokat'ta otomobil korkuluklara çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ali Sayar'ın (37) kullandığı 60 EC 032 plakalı otomobil, Zile-Çekerek karayolu Hacı Boz Köprüsü'nde korkuluklara çarptı.

Kazada, Saniye ve Gülsüm Sayar olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü, Şefika ve Ayça İren ile Kaan Laçin Sayar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

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otomobil ölü Tokat trafik kazası yaralı Zile

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