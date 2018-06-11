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Tokat'ta otomobil mezarlık duvarına çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 01:04 | Son Güncelleme

Tokat'ta otomobil mezarlık duvarına çarptı: 1 ölü

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin mezarlık duvarına çarptığı trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, Abdullah Kaya'nın (88) kullandığı 52 HA 828 plakalı otomobil, mezarlık duvarına çarptı.

Kazada Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Niksar otomobil ölü Tokat

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