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Tokat'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 21:47 | Son Güncelleme

Tokat'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kenan Yaman'ın (28) kullandığı 80 HG 726 plakalı otomobil, Cafer Cenikli idaresindeki 60 PB 527 plakalı kamyonetle Şenyurt beldesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Ayşenur Yaman (28), Mehmet (63), Müjgan (48) ve Yücel Uzun (26) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte andan Adıyaman'ın Samsat İlçe Jandarma Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapan otomobil sürücüsü Kenan Yaman'ın, ailesiyle Samsun'da askerlik yapan bir yakınının yemin törenine gittiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
5 yaralı Tokat trafik kazası Turhal

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