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Tokat'ta otomobille tarım aracı çarpıştı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 01:13 | Son Güncelleme

Tokat'ta otomobille tarım aracı çarpıştı: 10 yaralı

TOKAT(AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille tarım aracının çarpışması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Havvas Alıcı'nın (33) kullandığı 60 KK 745 plakalı otomobil, Karayaka Bulvarı'ndaki köprü üzerinde, karşı yönden gelen Abdullah Altın'ın (24) yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Nisanur Alıcı(4), Badegül Alıcı (6), Döndü Alıcı (34), Sevim Alıcı (46), İbrahim Alıcı ve Dursun Sarı (65) ile Tevrat Altın (18) ve Muttalip Altın (26) yaralandı.

Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
"pat pat" tarım aracı Erbaa Tokat trafik kazası

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