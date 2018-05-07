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Tokat'ta pikap ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 20:20 | Son Güncelleme

Tokat'ta pikap ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ta, pikap ile tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat-Artova karayolu Boyunpınar köyü yakınlarında Mürsel Çubukçu'nun kullandığı 55 E 1259 plaklı tır ile Yunus Özügenç yönetimindeki 60 PB 604 plakalı pikap çarpıştı.

Kazada sürücü Özügenç olay yerinde hayatını kaybetti.

Pikapta bulunan Abdullah Çat, Oğuz Özügenç ve tır sürücüsü Çubukçu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tokat'taki hastanelere sevk edildi.

Yunus Özügenç'in cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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