Tokat'ta polis aracı devrildi: 3 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde polis aracının devrilmesi sonucu 3 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polis memuru Mesut Uğur'un kullandığı 60 DU 102 plakalı otomobil, mezbahane kavşağında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Başpolis Hüseyin Mert ve polis memuru Hakan Genç, 112 Acil Servis ekiplerince Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Genç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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