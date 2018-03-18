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Tokat'ta polis aracı devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

Tokat'ta polis aracı devrildi: 3 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde polis aracının devrilmesi sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Mesut Uğur'un kullandığı 60 DU 102 plakalı otomobil, mezbahane kavşağında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Başpolis Hüseyin Mert ve polis memuru Hakan Genç, 112 Acil Servis ekiplerince Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Genç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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3 yaralı Kaza polis aracı Tokat

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