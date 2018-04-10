Tokat'ta polise sürpriz kutlama

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir dükkan sahibi kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı.
Turgut Özal Caddesi üzerinde kokoreç dükkanı işleten Sinan Sever, 155 polis ihbar hattını arayarak bir gurubun kendisini rahatsız ettiğini ve kavga çıkacağını ihbar etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sever'in hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı.
Sever, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eşimle oturuyorduk, videolar izliyorduk. Polis haftasını görünce böyle bir sürpriz yapmak aklıma geldi. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah hepsini kazadan, beladan korusun. Onların sayesinde güvendeyiz burada. Bir kutlama yapmak istedik. Olay var diye geldiler. Kavga var diye çağırdık." dedi.
Polis ekipleri, Sever'in yapmış olduğu sürprize teşekkür etti.
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