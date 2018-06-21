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Tokat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

TOKAT'ta öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Tokat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.
Öğleden sonra kent merkezinde sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanak nedeniyle tıkanan mazgallarda biriken sular, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan iş yerleri ve bazı iş hanlarında su baskınlarına neden oldu. Yağışın ardından esnaf, iş yelerini basan suyu boşaltmak için çaba gösterdi. Kent içerisinde trafikte de aksaklıklar yaşandı. Yağışın etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.

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Tokat'ta sağanak, su baskınlarına neden olduTokat'ta sağanak, su baskınlarına neden olduTokat'ta sağanak, su baskınlarına neden olduTokat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu

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