Tokat’ta tarihi sokakta 60 bina turizme kazandırılacak

Tokat’ta, tarihi Halit Sokağı’ndaki 60 tarihi binanın turizme kazandırılması için Kültür Sokağı ve Sokak Sağlıklaştırma projesi başlatıldı

Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adına ortaya koydukları önemli eserlerin görülebileceği tek şehir olan Tokat’ta tarihi binalar restore ediliyor. Sulusokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak’ta Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve OKA İşbirliği ile Kültür Sokağı ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi hayata geçirildi. Tarihi sokakta yapılan çalışmaları Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte yerinde inceleyen Tokat Valisi Ömer Toraman, kentin tarihi varlıklarının gün yüzüne çıkması için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Tokat’ın hemen hemen her köşesinde tarihi eserlerin gün ışığına çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Toraman, çalışmaların kentin tarihi dokusuna yakışır şekilden tamamlandırılacağını kaydetti.

60 binanın dış cephe restoresi yapılacak

Başkan Eroğlu ise yaklaşık 3-3.5 milyon TL’ye mal olacak proje kapsamında 60 binanın dış cephesinin restore edileceğini söyledi. Tarihi sokaktaki ahşap binaların yanı sıra betonarme binalarında dış cephesinin tarihi dokuya uygun olarak yapılacağını ifade eden Başkan Eroğlu, "Halit Sokağımıza kültür sokağı diyoruz. İçerisinde 60’a yakın konağı ve sivil mimarı örneği olan bina restore edilmekte. Bir kaç betonarme binada ahşap havasına büründürülmek suretiyle bir bütünlük arz edecek. Tokat’a gelenler Halit Sokağı gezdiğinde kentin o sivil mimari örneklerini görmüş olacaklar. Bu yönü ile bu proje çok çok önemli. Bu projenin devamında Sulu Sokak Çarşısında tarihi kent meydanı çalışmamız var" diye konuştu.