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Tokat'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile yasa dışı malzemeler imha edildi

Tokat'ta, terör örgütü üyelerinin kullanabileceği değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile yasa dışı malzemeler imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük köyü Tepeağdaş Sırtları bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/62 Operasyonu" kapsamında keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Taramalarda bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası gerçekleştirildi.

Uygulamada ayrıca yayla evleri de kontrol edildi.

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imha Jandarma Malzeme sığınak terör operasyonu Tokat

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