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Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 12 yaralı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Eray Küçük'ün kullandığı 60 KE 121 plakalı otomobil, eski Erbaa karayolu Gökdere köyü yakınlarında Fikret Aydın idaresindeki 60 ZF 134 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Selahattin Aydın öldü, araçlarda aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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