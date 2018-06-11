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Tokat'ta trafik kazası kameralara yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

Turhal ilçesinde çekicinin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - Kaza anı bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde çekicinin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı.

Murat Edil'in kullandığı 06 AH 9466 plakalı çekici ile Ahmet Turan Binici (61) idaresindeki 58 TZ 201 plakalı otomobil, Turhal-Tokat karayolu Çaylı köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun önünde çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü Binici ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde akaryakıt istasyonu önüne gelen otomobilin aniden durarak geri gittiği, bu sırada arkadan gelen çekicinin otomobile çarptığı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat trafik kazası Turhal

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