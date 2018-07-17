HABER

Tokat'ta traktör devrildi: 3 ölü, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Tokat'ta traktör devrildi: 3 ölü, 13 yaralı

Tokat'ın Pazar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 DV 398 plakalı römorklu traktör, Ballıca Mağarası yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
GÜNCELLEME - Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında mütalaaGÜNCELLEME - Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında mütalaa
Meteoroloji uyarmıştı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'da da başladı!Meteoroloji uyarmıştı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'da da başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölü Tokat trafik kazası traktör yaralı

En Çok Okunan Haberler

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!

Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!

Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı

Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı

Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki "en avantajlı" bedelli bu

Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki "en avantajlı" bedelli bu

Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi

Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.