Tokat'ta traktör devrildi: 3 ölü, 13 yaralı

Tokat'ın Pazar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 DV 398 plakalı römorklu traktör, Ballıca Mağarası yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
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