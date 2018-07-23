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Tokat'ta traktör su kanalına devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

Tokat'ta traktör su kanalına devrildi: 1 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Evyaba Mahallesi Kiler Sokak'ta tarlasından evine dönen Umut Yavan'ın (14) kullandığı 60 AB 413 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yavan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Erbaa ölü Tokat traktör Traktör Kazası

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