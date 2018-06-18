Tokat'ta yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

Tokat'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Almus ilçesine bağlı köylerden kent merkezine yolcu taşıyan Osman Uzel (48) idaresindeki 60 M 4003 plakalı minibüs, Tokat-Almus kara yolunun Pınarlı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan yolculardan Adem Yalçın (23), Hummet Keskin (72), Hilmi Aydın (55), Arife Yalçın (65), Vehbi Koç (31) ve Esma Keskin (58) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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