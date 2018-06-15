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Tokat'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 21:48 | Son Güncelleme

Tokat'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Hulusi Tekin idaresindeki 60 M 0114 plakalı yolcu minibüsü, Tokat-Turhal karayolunun Şenyurt mevkisinde, Ahmet Demiryürek'in kullandığı 60 ZR 900 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki Şükran Demiryürek ile minibüsteki yolcular Hakan Gül, Hediye Gül, Düriye Uçar, Ebrar Beyza Uçar, Batuhan Kahriman, Gül Zorlu ve Muruvet Zorlu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
9 yaralı Tokat trafik kazası Turhal

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