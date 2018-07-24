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Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Tokat'ta kurtarıcı araç, yolcu minibüsü ve otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tokat-Niksar karayolu Mecitözü mevkisinde Ender Uğur yönetimindeki 58 SH 054 plakalı kurtarıcı araç, Cihat Sadıç yönetimindeki otomobile çarptı.

Kurtarıcı araç daha sonra Arif Yılmaz'ın kullandığı 60 M 5104 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaza Tokat yaralı

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