Tokat'taki cinayet

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştıkları kişi tarafından öldürülen iki kardeşin cenazesi toprağa verildi.

Kavgada tabancayla vurularak öldürülen Duran (36) ve Mehmet Taşova'nın (33) cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından helallik alınması için Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Daha sonra Yavuz Sultan Selim Camisi'ne götürülen iki kardeşin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardındanSarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı Zeynel B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesinde, Duran (36) ve Mehmet Taşova (33),Zeynel B. (48) ile şüpheliye ait kasap dükkanında henüz belirlenemeyen edenle tartışmış, çıkan kavgada Zeynel B'nin tabancayla vurduğu iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

(AA)