HABER

Tokat'taki cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:46 | Son Güncelleme

4 kişinin tutuklandığı, 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmaya ilişkin 3 zanlının arandığı bildirildi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "çocuğun cinsel istismarı", "reşit olmayanla cinsel ilişki", "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 9 kişinin yakalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada şüphelilerden 4'ünün tutuklama, 5'inin adli kontrol istemli 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtilerek, bu kişilerden 4'ünün tutuklandığı, 5'i hakkında ise adli kontrol verildiği kaydedildi.

Tutuklanan bir şüphelinin itiraz üzerine, yetkili 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, diğer 3 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu şüpheliler haricinde dosyada başka şüpheli bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
AK Parti İstanbul milletvekilleri mazbatalarını aldıAK Parti İstanbul milletvekilleri mazbatalarını aldı
İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözlerİstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Tokat

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.