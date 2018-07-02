Tokat'taki cinsel istismar iddiası

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "çocuğun cinsel istismarı", "reşit olmayanla cinsel ilişki", "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 9 kişinin yakalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada şüphelilerden 4'ünün tutuklama, 5'inin adli kontrol istemli 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtilerek, bu kişilerden 4'ünün tutuklandığı, 5'i hakkında ise adli kontrol verildiği kaydedildi.

Tutuklanan bir şüphelinin itiraz üzerine, yetkili 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, diğer 3 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu şüpheliler haricinde dosyada başka şüpheli bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

