Tokat'taki FETÖ/PDY davaları

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığa hapis cezası verildi.
Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen öğretim üyesi Recep Koçak ile kapatılan okulda öğretmenlik yapan sanık Ejder Farımaz ile avukatları katıldı.
Sanıklar, son savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Koçak ve Farımaz'ı 7 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.
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