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Tokat'taki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan eski öğretim üyesi ile kapatılan okulda görev yapan öğretmen, 7 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığa hapis cezası verildi.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen öğretim üyesi Recep Koçak ile kapatılan okulda öğretmenlik yapan sanık Ejder Farımaz ile avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Koçak ve Farımaz'ı 7 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü Tokat

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