Tokat'taki kayıp çocuklar yeniden aranıyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaklaşık 2,5 yıldır aranan kayıp iki çocuktan Bayram Erol'a ait bulgulara ulaşılması üzerine yeniden arama çalışması başlatıldı.

Kelkit Çayı'nda hidroelektrik santrali çalışanının 8 Mayıs'ta bulduğu kemik parçasının, Reşadiye ilçesinde yaklaşık 2,5 yıl önce kaybolan 2 çocuktan Bayram Erol'a (8) ait olduğunun dün kesinleşmesi üzerine bölgede yeniden arama çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis ve AFAD ekiplerince sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar, kemik parçasının bulunduğu Kelkit Çayı'ndaki hidroelektrik santrali ile çocukların güvenlik kamerasında son görüldüğü bölgede yoğunlaşıyor.

Üzgün olduğu görülen Bayram'ın babası Ömer Erol ve yakınları ile kayıp Dursun Kaan Taşcı'nın (5) ailesi bir süre arama çalışmalarını izledi.

Bayram'ın babaannesi Rukiye Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün rahatsız olan eşini Tokat'taki hastanede ziyaret ettiğini söyledi.

Eve geldiğinde vali ve yetkilileri gördüğünü belirten Erol, "Dediler ki 'Bayram'ın cesedini bulduk.' Biz şoke olduk. Diyemiyorum bile, yıkıldık. Döner diye hep bekliyorduk. Bir gün büyür de gelir diye. Kapıyı yine çalar diye ama ölüsü geldi. Bacağının bir bölümü. Eşim anjiyo oldu, kaldıramaz diye söylemedik. Bayram'ın babası daha kötü. Ayaktayız, bakmaya geldik." ifadelerini kullandı.