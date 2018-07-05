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TOKİ 262 iş yeri ile 24 konutu satışa çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

TOKİ, 36 ilde 262 iş yeri ve 12 ilde 24 konutu açık artırma yöntemiyle satışa sundu - Açık artırma 24 Temmuz 2018 Salı günü 14.00'te, TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkez binası ile İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 36 ilde 262 iş yeri ile 12 ilde 24 konutu açık artırma yöntemiyle satacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre alıcılar, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak'ta satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 25 ve yüzde 50 peşin; 12, 24, 60, 120 ve180 ay vade ile sahip olabilecek.

Ayrıca Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çankırı, Gaziantep, Erzurum, Karaman, Kırıkkale, Konya, Muğla, Niğde ve Tokat'ta satışa sunulan konutlar ise yüzde 25 peşin, 120 ve 180 ay vade ile alınabilecek.

Açık artırma kapsamında bazı illerde satışa sunulan iş yerlerinin ait olduğu projeler ise İstanbul Üsküdar, Başakşehir Kayabaşı, Bahçeşehir; Ankara Kuzeykent, Eryaman; Bilecik Osmaneli; İzmir Kınık; Kocaeli Dilovası, Derince; Sakarya Kocaali; Amasya Merzifon, Suluova; Manisa Yunusemre Akgedik; Muğla Menteşe; Kayseri Bünyan, İncesu, Melikgazi, Sarız; Ordu Altınordu; Trabzon Ortahisar Pelitli ve Rize Merkez Hamamderesi olarak belirlendi.

Açık artırma 24 Temmuz Salı günü saat 14.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkez binası ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Ayrıca www.emlakyonetim.com.tr adresli internet sitesinden teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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Iş Yeri Konut satış TOKİ

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