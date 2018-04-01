TOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladı

Araziyi 25 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kiraladıklarını söyleyen Turan, “Ataköy’de Baruthane olarak bilinen bu alan inşaat yapılmayan bir yerdi. Ataköy sahillerine inşaat izni 1991 yılında verildi. Ticaret ve konut olarak o tarihte alınan imar izni ile mevcut yapılaşmalar gerçekleştirildi. Tarihi Baruthane binalarının da bulunduğu bu alan 2010 yılındaki imar izniyle ihale edildi. Şu anda mülkiyeti bize ait arazinin üzerindeki inşaat planını uygulamaktan vazgeçtik” diyor.

TOKİ, yaklaşık 2 milyar liralık bir rant yaratması beklenen ruhsatlı, imarlı projenin üzerini çizdi ve burayı park olarak halka açıyor.

Mülkiyeti TOKİ’ye ait olan Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrildi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ( TOKİ) Başkanı Ergün Turan 1991’de imar planı çıkan ve 2010 yılında ihale edilerek yapımına başlanan Ataköy sahilinde 60 bin metrekarelik arazi üzerinde yükselecek Blumar projesinin iptal edildiğini söyledi.

Gazete Habertürk'ten Serpil Yılmaz'ın haberine göre; Dördü 80 metre, üçü 40.25 ve 19 metrelik toplam 7 bloktan oluşması planlanan projenin yerine; plaj da dahil olmak üzere, İBB tarafından alternatif park projeleri hazırlanıyor.

1990’lı yıllardan 2000’lerin başına kadar Baruthane yapıları, Yafes Öztürk’ün ve mirasçılarının işletmesini üstlendiği dönemlerde kumarhane olarak bile çalışmıştı.

Tescilli Baruthane yapılarının bulunduğu Ataköy sahilindeki 160 Parsel, Emlak Bankası tarafından TOKİ’ye devredilmiş, TOKİ de araziyi 12 Temmuz 2010’da “restore et, işlet” modeliyle ihaleye çıkarmıştı.

Toplam 60 bin metrekare turizm ve rekreasyon alanı, üzerindeki tarihi yapıların aslına uygun restorasyonu, anıt ağaçların korunması şartıyla yıllık 8-9 milyon lira kirayla 49 yıllığına, 12 Temmuz 2010 tarihinde ihaleye tek katılan Çelebican İnşaat’a kiralamıştı.

Çelebican ihale gününden 18 gün önce, yani 30 Haziran 2010’da kurulan bir şirketti.

Çelebican’ın hissedarları arasında Çulpan ve Hasan Tahsin Çelebican’ın yanı sıra FETÖ soruşturmalarında da adı geçen Yorum İnşaat'ın sahibi Osman Ağca vardı.