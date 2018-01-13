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TOKİ Başkanı Turan, “Elazığ’da 8 bin 659 konutun inşasına başladık”

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:51 | Son Güncelleme 31 dakika önce

ELAZIĞ, (DHA)-BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Elazığ şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Turan, "Bugüne kadar Elazığ ilimizde 8 bin 659 konutun yapımına başladık. Bu konutlarımızın 8 bin 19'unu tamamladık” dedi.

Elazığ Cumhuriyet Mahallesinde inşasına başlanan 277 konutluk kentsel dönüşüm projesi alanını inceleyen Turan, projenin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Dönüşüm alanlarındaki sağlıksız çevrelerde, sosyal tesis ve yaşam alanları da oluşturduklarını vurgulayan Turan şöyle konuştu: "Kentsel dönüşümde, insanı odağa alan, sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi ve kültürel mirası korumayı gözeten bütünleşik bir yaklaşım esas alıyoruz. 58 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda geliştirilen ve 70 bini tamamlanmış olan 286 bin 500 konutluk 233 kentsel dönüşüm projemiz hızla ilerliyor. Buradaki kentsel dönüşüm projemiz de vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir yaşam alanı olacak."

"TOKİ KAMU BİNALARI DA İNŞA EDİYOR”

Elazığ Merkez'de inşası yüzde 40 seviyesine ulaşan 363 konutluk projeyi de inceleyen Turan, "Elazığlı vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar Elazığ ilimizde 8 bin 659 konutun yapımına başladık. Bu konutlarımızın 8 bin 19'unu tamamladık” dedi.

Elazığ şantiyelerindeki incelemelerin ardından inşası devam eden Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda da incelemelerde bulunan Turan, idarenin konut üretiminin yanında kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu binaları da inşa ettiğini söyledi. Turan, "Elazığ ilimizde 3 hastane, 2 kütüphane, 8 cami, 6 ticaret merkezi, 5 ilkokul ve 4 lise olmak üzere toplam 991 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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