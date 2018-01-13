TOKİ Başkanı Turan, “Elazığ’da 8 bin 659 konutun inşasına başladık”

ELAZIĞ, (DHA)-BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Elazığ şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Turan, "Bugüne kadar Elazığ ilimizde 8 bin 659 konutun yapımına başladık. Bu konutlarımızın 8 bin 19'unu tamamladık” dedi.

Elazığ Cumhuriyet Mahallesinde inşasına başlanan 277 konutluk kentsel dönüşüm projesi alanını inceleyen Turan, projenin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Dönüşüm alanlarındaki sağlıksız çevrelerde, sosyal tesis ve yaşam alanları da oluşturduklarını vurgulayan Turan şöyle konuştu: "Kentsel dönüşümde, insanı odağa alan, sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi ve kültürel mirası korumayı gözeten bütünleşik bir yaklaşım esas alıyoruz. 58 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda geliştirilen ve 70 bini tamamlanmış olan 286 bin 500 konutluk 233 kentsel dönüşüm projemiz hızla ilerliyor. Buradaki kentsel dönüşüm projemiz de vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir yaşam alanı olacak."

"TOKİ KAMU BİNALARI DA İNŞA EDİYOR”