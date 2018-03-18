HABER

TOKİ Başkanı Turan: Kayaşehir’de, yatay mimari ve mahalle konsepti ile ürettiğimiz 605 konutu sunacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 11:44 | Son Güncelleme

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile orta gelirli vatandaşlar için inşa edilen 605 yeni konutun kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını açıkladı.

TOKİ Başkanı Turan: Kayaşehir’de, yatay mimari ve mahalle konsepti ile ürettiğimiz 605 konutu sunacağız

İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile orta gelirli vatandaşlar için inşa edilen 605 yeni konutun kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını açıkladı.

02 Nisan-11 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak olan başvuruları sonunda 25 Nisan günü kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. 160 bin TL'den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 667 TL’den başlayacak.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Dar gelirli hiç konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “İstanbul’da Kayaşehir’deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Orta gelir katmanı için ürettiğimiz 605 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı. Satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Dolayısıyla vatandaşlarımız, en düşük 160 bin TL'den başlayan en yüksek 620 bin TL arasında, imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler” açıklamasında bulundu.

YATAY MİMARİ İLE KONUT ÜRETİMİ

Yaklaşık 3,5 yıl önce aldıkları önemli kararlarla dikey yapılaşmadan yatay yapılaşmaya geçtiklerini belirten Turan, “Bu değişiklikle, başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm mekânlarımızda yatay bir yapılaşmaya öncelik vermekteyiz.Şehirlerdeki en yüksek binalar TOKİ binaları olmayacak, diyoruz. Pek çok ilimizde bu bakışı yansıtacak önemli projeler başlattık. Satışa sunduğumuz konutlarımız yatay mimari anlayışı ile inşa edildi. Yerel mimarinin de özelliklerini barındıran konutlarımız örnek teşkil edecek“ ifadelerini kullandı.

MAHALLE KÜLTÜRÜ YAŞAYACAK

İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 605 konutun “mahalle konsepti” ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, “Günümüzde vatandaşlarımızın beklentileri değişti ve gelişti. Vatandaşlarımız sadece barınacak bir merkez değil yeni yaşam alanları istiyor. Yeni yaşam alanları da bizim kültürümüzde mahalle konseptidir. Hepimizin aradığı; bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, “mahalle kültürü” kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır. Kayaşehir’de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu; büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük” açıklamasında bulundu.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını üç kategoride gerçekleştirecek. Bu kategoriler, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimlerini, en az yüzde 40 engelli vatandaşları ve diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı kapsıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 30.04.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması ile bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR DA KURADA NİSAN AYINDA

Turan, başvuru şartlarını sağlayan kişilerin, başvurularını 02 Nisan TOKİ Başkanı Turan: Kayaşehir’de, yatay mimari ve mahalle konsepti ile ürettiğimiz 605 konutu sunacağızTOKİ Başkanı Turan: Kayaşehir’de, yatay mimari ve mahalle konsepti ile ürettiğimiz 605 konutu sunacağızTOKİ Başkanı Turan: Kayaşehir’de, yatay mimari ve mahalle konsepti ile ürettiğimiz 605 konutu sunacağız

Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...
Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamaBakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum' diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum' diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta tank taburuna roketatarlı saldırı!

Şırnak'ta tank taburuna roketatarlı saldırı!

Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

Meteoroloji son dakika uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

Meteoroloji son dakika uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.