TOKİ İçin yol çalışmaları sürüyor

Alaplı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, TOKİ Yenimahalle ve Okçular Köyü’nün yanı sıra, birçok köyün ilçe merkezi ile ulaşımını sağlayan Halil Paşa Caddesi’nde yol genişletme ve çevre düzenleme çalışması yapıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, TOKİ Yenimahalle ve Okçular Köyü’nün yanı sıra birçok köyün ulaşım bağlantısını sağlayan bu yolda trafik akışının da yoğun olduğunu ifade ederek, "Bu yol güzergahında bulunan Okçular Köyü köprüsünün diğer tarafında daha önce yol genişletme çalışması yapmış, trafik akışını rahatlatmıştık. Köprünün 690 Evler tarafında da yol genişletme ve çevre düzenleme çalışması yapıyoruz. Amacımız, bir bütün olarak bu yoldaki trafik akışını tamamen rahatlatmak" dedi.