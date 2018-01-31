TOKİ, Kırşehir’de kura çekimi yaptı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliği ile 2009 yılında başlatılan Bağbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin üçüncü ve son etabında yapılan konutların satışları bugün gerçekleştirildi.

Kırşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen TOKİ'nin Bağbaşı 3'üncü etap konutlarında yaptığı 1126 konuttan 991'inin satışına başvuruda bulunanlar arasında kura çekimi yapıldı. TOKİ yetkilileri ve noter huzurunda yapılan kura çekimine 200'e yakın kişi katıldı. Çekilen kura sonunda konut sahibi olmaya hak kazananların sözleşmeleri 8 Şubat ile 8 Mart tarihleri arasında yapılacak. Kura çekiminde asıl listeden ismi çıkanlar arasında sözleşme imzalamayanların yerine yedek listeden hak sahibi olanlar arasında 15 Mart 2018-27 Mart 2018 tarihleri arasında sözleşme imzalanacak.

Başvurular 3 kategoride kabul edildi. Birinci kategoride Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler, ikinci kategoride en az yüzde 40 Engelli Vatandaşlar, son kategoride ise diğer kişiler başvuruda bulundu. Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlendi. Yüzde 40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının yüzde 5'i kadar (2+1 konutlarda 6 adet, 3+1 konutlarda 44 adet olarak belirlendi.