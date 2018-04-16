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TOKİ konutları için geceyi banka önünde geçirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) satışını yapacağı konutlar için çok sayıda kişi, bir gün önceden banka önünde kuyruğa girdi.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) satışını yapacağı konutlar için çok sayıda kişi, bir gün önceden banka önünde kuyruğa girdi. Vatandaşlar battaniyelere sarınıp, sabaha kadar bekledi.

TOKİ'nin Kütahya'da alt gelir grubu için satışını yapacağı '2+1' olan 39 konuttan birine sahibi olmak isteyen yaklaşık 50 kişi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesi önünde dün öğleden sonra kuyruk oluşturdu. Geceyi yanlarında getirdikleri battaniyelere sarınarak geçiren vatandaşlardan bazıları banklara uzanarak uyumaya çalıştı.

Ev sahibi olmak isteyenlerden Mikail Selvi, "Dün öğlen 3'ten bu yana bekliyoruz. Şehit yakınları ve gazilerden sonra kalan 39 dairenin satılacağını duyduk ve geldik. Gece serin olunca battaniyelerimizi alıp geceyi burada geçiriyoruz" dedi.

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