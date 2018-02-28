"Bir kanun çıkartıldı, Kuzey Ankara Kanunu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOKİ'yle beraber çalışma yaptı. Buradan 6 bin 500 gecekondu sahibi tahliye edildi ama yine burada yaşayan vatandaşlarımız yerinde yaşar hale getirildi. Bu projenin ikinci etabı. İnşallah yaz aylarında oturmaya başlanacak. 5 bin 82 konut bitme aşamasına geldi sayılır. İnşallah bu yılın temmuz, ağustos aylarında bu 5 bin 82 konut Ankaralılar tarafından kullanılacak. KuzeyKent Projesi'nin tanınmasını istedik. Proje 3+1 ve 4+1 dairelerden oluşuyor. 5 bine yakın konut var. Bu proje vasıflarıyla özel bir proje, sosyal donatı alanları, okulları, yollarıyla, konumuyla. 770 bin metrekarelik bir rekreasyon alanı var."

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Ankara'da "KuzeyKent" ismiyle anılacak, yaklaşık 40-50 bin nüfusu barındıracak çok prestijli yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını belirtti.

Turan, konutların yanında yapılan Ankara'nın en büyük kongre merkezinin bitmek üzere olduğunu aktararak, "Camisi ve külliyesi var. Dolayısıyla burası Ankara için yeni bir yaşam alanı. Ankara'da bundan sonra KuzeyKent adıyla anılacak, yaklaşık 40-50 bin nüfusu barındıracak çok prestijli yeni bir yaşam alanı oluşturduk." dedi.

- Açık artırma usulüyle 250 konut satılacak

Projenin ilk 250 dairelik kısmını 6 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacaklarını bildiren Turan, vatandaşların kalan konutları gezip, istedikleri daireyi alma imkanlarının olacağını söyledi. Turan, "Ankara için bu yeni ve prestijli yaşam alanının isminden 3-4 yıl sonra sıklıkla bahsedilecek." ifadesini kullandı.

Turan, projenin kentsel dönüşümde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de gösterdiğini vurguladı.

Ankaralıları projeyi gezmeye davet eden Turan, ilgilenenlere KuzeyKent Satış Ofisi'ndeki yetkililerin yardımcı olacağını söyledi.

TOKİ'nin en çok konut yaptığı illerden birinin Ankara olduğunu belirten Turan, Mamak, Sincan, Altındağ ve İncek'te de konut ürettiklerini kaydetti.

Bu arada, ilk etapta 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon daireler 235 bin lira ila 578 bin lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacak.