TOKİ restorasyona desteği artırdı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 2005 ve 2006 yıllarında restorasyona sağladıkları 75 bin lira kredi üst limitini, yıllar içerisinde aşamalı olarak yükselterek bu yıl 170 bin liraya çıkardıklarını ifade etti.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında "restorasyon kredisi" uygulamasına başladıklarını belirtti.

Bu tarihten itibaren toplam 758 proje için kredi açtıklarını aktaran Turan, bunların içerisinden 574 restorasyon projesi için 78 milyonluk kredi desteği sağladıklarını dile getirdi.

- "Kültürel mirasa sahip çıkıyoruz"

TOKİ Başkanı Turan, tarihi ve kültürel mirasın korunması amacıyla restorasyon projelerine kredi desteği sağladıklarını bildirdi.

Turan, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Anadolu toprakları onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Zaman içerisinde bu topraklarda yaşayanlar değişse dahi her biri derin kökler bıraktı. Bunlardan bazıları günümüze kadar ulaşmayı başardı. Ancak değişimin yol açtığı yıpranma, doğanın etkileri ve insan eliyle yaratılan tehlikeler, kültür varlıklarını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Coğrafyamızın bize sunduğu bu mimari zenginliğimizi yaşatmalıyız. İdare olarak kültürel değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için kredi desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."