TOKİ yeni sanayi siteleri yapacak

"Bursa Kestel Büyük Sanayi Sitesi'ni yaklaşık iki milyon metrekarelik alanda inşa ettik. Kayseri Kocasinan'da birinci etapta 688, ikinci etabında 228 iş yerinin bulunduğu Kayseri Mobilyacılar Sitesi'ni inşa ettik. Bu projelerimiz hem Anadolu sanayisine örnek teşkil edecek hem de vatandaşlarımıza yeni iş olanakları sağlayacak."

İstanbul, Aksaray, Bolu ve Diyarbakır'daki modern sanayi sitelerinin yapımının hızla sürdüğünü aktaran Turan, yeni sanayi siteleriyle küçük ve orta ölçekli esnafın iş yapmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni şehirler kurarken planlı şekilde küçük ve orta ölçekli esnafın modern ticaret alanlarında iş yapmaları için yeni sanayi siteleri planladıklarını, Kayseri ve Bursa'da inşa ettikleri sanayi sitesi projelerinin istihdama ve bölgesel gelişime katkı sunduğunu belirtti.

İnşa ettikleri sanayi sitelerinin sadece ticaret ve üretim yapılan yerler değil, iş yerine göre 3, 5, 15 kişinin çalışıp üretim yapacağı yerler olduğunu anlatan Turan, "Yeni şehirler kurarken planlı şekilde küçük ve orta ölçekli esnafın modern ticaret alanlarında iş yapmaları için yeni sanayi siteleri planlıyoruz. İnşa ettiğimiz modern dükkanlar ve KOBİ'lere sağladığımız imkanlarla esnaf ve sanatkarlara destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

- "Diyarbakır'da 4 bin kişi istihdam edilecek"

Turan, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde yapımına başlanan Diyarbakır 4. Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi'yle 4 bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"810 iş yeri kapasitesine sahip olacak modern bir oto sanayi projemizde, 620'si 150 metrekare ve 190'ı 300 metrekare büyüklükte iki tip iş yeri bulunuyor. Sitede ayrıca çalışanların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik idare binası, çarşı, banka, fırın, cami, PTT ve lokanta gibi birimler de yer alıyor. İldeki mevcut sanayi siteleri ve şehir içindeki iş yerlerinin uygun mekanlarda hizmet vermesi, çalışanların daha iyi koşullarda verimli üretimin sağlanması amacıyla söz konusu proje gerçekleştirildi. Kentin vizyonuna ve istihdama katkı sağlamayı, üretim alt yapısını oluşturmayı ve mesleki alanları geliştirmeyi hedefliyoruz."