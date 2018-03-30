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TOKİ'den eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 09:47 | Son Güncelleme

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Ankara Gölbaşı'nda yapılacak hizmet ve irtibat binasını TOKİ inşa edecek - TOKİ Başkanı Turan: "İdare olarak bugüne kadar 19 üniversite binası ile 23 bin 268 derslikli 1052 okul, 71 bin 873 kapasiteli 188 öğrenci yurdu ve 42 kütüphane inşa ettik"

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapılacak hizmet ve irtibat binası, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yazılı açıklamasında, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile idare arasında bir protokol imzalandığını belirtti.

Turan, üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ile imzaladıkları protokol kapsamında, Gölbaşı'ndaki hizmet ve irtibat binasının, 9 bin 940 metrekare alanda kurulacağını bildirdi.

Üniversitenin, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin, uluslararası özerk statüye sahip ortak devlet üniversitesi olduğunu hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde, bugün 10 fakülte ve 1 yüksekokulda, 12 binden fazla öğrenci öğrenim görmekte ve 900'ü aşkın akademik personel görev yapmaktadır. Kurulduğu günden bu yana Türk dili konuşan devlet ve topluluklara mensup öğrencilere, bir çatı altında eğitim veren Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin hizmetlerinin daha iyi şartlar altında yürütülmesi için modern ve geleneksel mimarinin sentezlendiği yeni bir hizmet binası inşa edeceğiz. Proje çalışmalarını tamamladık. Yeni hizmet binasında, konferans salonu, kütüphane, öğrenci işleri ofisi, mali işler müdürlüğü, insan kaynakları müdürlüğü ve akademik personelin odaları yer alacak. Üniversite, yıllardır iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel işbirliğine katkı sağlıyor. Türk devlet ve toplulukları arasındaki dostluk ve dayanışmanın gelişmesine yeni fırsatlar sunuyor. Biz de idare olarak inşa edeceğimiz yeni hizmet binası ile bu birikime destek olacağız."

Turan ayrıca, TOKİ'nin nitelikli sosyal konut üretimi başta olmak üzere, eğitim, sağlık, spor, güvenlik, ticari ve dini yapı ile gecekondu dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Genç nesillere kaliteli eğitim imkanı sunmak için büyük bir çaba verdiklerini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız ile üniversitelerimizin önemli bir paydaşı olarak hizmet sunuyoruz. Konut üretimlerimizle eş zamanlı olarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sosyal hizmet yapılarına dair üretimlerde, eğitim kurumlarımıza özel önem veriyoruz. Çocuklarımızın ve üniversite gençlerimizin öğrenim gördüğü bilgi yuvalarını, son teknoloji ürünü teknik ve malzemeler ile hayata geçiriyoruz. İdare olarak bugüne kadar 19 üniversite binası ile 23 bin 268 derslikli 1052 okul, 71 bin 873 kapasiteli 188 öğrenci yurdu ve 42 kütüphane inşa ettik."

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Ergün Turan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Musa Yıldız TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

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