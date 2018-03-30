TOKİ'den eğitime destek

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapılacak hizmet ve irtibat binası, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yazılı açıklamasında, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile idare arasında bir protokol imzalandığını belirtti.

Turan, üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ile imzaladıkları protokol kapsamında, Gölbaşı'ndaki hizmet ve irtibat binasının, 9 bin 940 metrekare alanda kurulacağını bildirdi.

Üniversitenin, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin, uluslararası özerk statüye sahip ortak devlet üniversitesi olduğunu hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde, bugün 10 fakülte ve 1 yüksekokulda, 12 binden fazla öğrenci öğrenim görmekte ve 900'ü aşkın akademik personel görev yapmaktadır. Kurulduğu günden bu yana Türk dili konuşan devlet ve topluluklara mensup öğrencilere, bir çatı altında eğitim veren Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin hizmetlerinin daha iyi şartlar altında yürütülmesi için modern ve geleneksel mimarinin sentezlendiği yeni bir hizmet binası inşa edeceğiz. Proje çalışmalarını tamamladık. Yeni hizmet binasında, konferans salonu, kütüphane, öğrenci işleri ofisi, mali işler müdürlüğü, insan kaynakları müdürlüğü ve akademik personelin odaları yer alacak. Üniversite, yıllardır iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel işbirliğine katkı sağlıyor. Türk devlet ve toplulukları arasındaki dostluk ve dayanışmanın gelişmesine yeni fırsatlar sunuyor. Biz de idare olarak inşa edeceğimiz yeni hizmet binası ile bu birikime destek olacağız."