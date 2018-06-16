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TOKİ'den emeklilere özel yaşam projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

"İkinci Bahar" kampanyası ile emeklileri ev sahibi yapan TOKİ, her projede emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırıyor - "Emekliye İkinci Bahar" projesi kapsamında Bursa’nın Nilüfer ilçesinde inşasına başlanan bin 201 konutluk projede yaşam başladı - TOKİ Başkanı Ergün Turan: - "Bugüne kadar 7 bin 779 konutu emekli vatandaşlarımıza verdik. Amacımız ev sahibi olmayan emekli büyüklerimizi kira öder gibi ev sahibi yapmaktır"

"İkinci Bahar" kampanyası ile emeklileri ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), her projede emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırıyor.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Emekliye İkinci Bahar" projesi kapsamında Bursa’nın Nilüfer ilçesinde inşasına başlanan bin 201 konutluk projede yaşam başladı.

Bursa Nilüfer Emekli Konut Projesi’nin yoğun bir ilgi gördüğünü belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, projeye konut sahibi olmak isteyen 12 bin 955 emeklinin müracaat ettiğini aktardı.

Bu müracaatlar neticesinde 15 Ekim 2016’da kura çekilişini yaptıklarını bildiren Turan, "Şu anda projemizi tamamladık. Emekli büyüklerimiz yeni yuvalarına kavuştu. İdare olarak biz de bu mutluluğa ortak oluyoruz." ifadesini kullandı.

Bursalı emekliler için inşa edilen projenin bütün beklentilere yanıt vereceğini anlatan Turan, "Emekli büyüklerimizin yeni yaşam alanı olan projemizin içerisinde cami, büfe ve sosyal donatı alanları da inşa ettik. Şu anda projemizi bitirdik." açıklamasında bulundu.

Bursa Nilüfer’de sadece emekli vatandaşlar için inşa edilen projeyle kente yeni bir değer kazandırıldığına vurgu yapan Turan, şöyle devam etti:

"Projemiz camileri, ticari birimleri, parkı, peyzajıyla yeni bir yaşam alanı oldu. Bina cephelerinde zemin kat seviyesinde yöresel 'kayrak' taş kaplamalar, dekoratif pencereler, payanda ve söveler kullanarak geleneksel ve modern mimari buluştuğu konutlar inşa ettik."

Konutların 2+1 planında inşa edildiğini aktaran TOKİ Başkanı Ergün Turan, "83 bin TL’den başlayan fiyatlarla yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 peşinat ve 180, 216, 240 ay vade seçenekleri ile konutlarımız satışını daha önce gerçekleştirdik. Proje kapsamında ayrıca 3 cami ile 3 büfe inşa ettik." bilgisini verdi.

- Emekli TOKİ ile ev sahibi oluyor

Yaklaşık 33 ilde emeklileri konut sahibi yaptıklarına işaret eden Turan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Batman’da sadece emeklilerimiz için bin 472 konut inşa ettik. Emeklilerimize yüzde 25 kontenjan ayırıyoruz. Kendilerinden gelen talep doğrultusunda, ‘emeklilere özel’ konut projeleri geliştiriyoruz. Başta emeklilerimiz olmak üzere dar gelirli vatandaşlarımızı 250 lira gibi düşük taksitlerle ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla yuva sahibi yapmak için faaliyetlerimizi hızlandırdık. Bugüne kadar 7 bin 779 konutu emekli vatandaşlarımıza verdik. Amacımız ev sahibi olmayan emekli büyüklerimizi kira öder gibi ev sahibi yapmaktır."

- Yatay mimari ve mahalle kültürü

TOKİ Başkanı Turan, TOKİ olarak konut üretimine sadece bir bina inşası olarak bakmadıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin dört bir yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize örnek nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelikli yapılardır. Barınma ihtiyacının giderilmesi kadar sosyokültürel işlevlerini de önemsiyoruz. Bu nedenle, milletimizin en temel özelliği ve arayışı olan dayanışma, komşuluk kültürüne imkan tanıyan semt dokusunun hayat bulduğu 'mahalle konsepti' ile de üretimleri hayata geçiriyoruz. Dünden bugüne gelebilen şehirlerimize baktığımızda, konutların yatay olduğunu görüyoruz. TOKİ olarak, konut bölgelerinin ve genel şehir planının elverdiği alanlarda, yatay mimari yaklaşımla çok katlı olmayan üretimler hayata geçirip hiçbir şehirde en yüksek bina TOKİ binası olmayacak diyoruz."

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emekli Ergün Turan Nilüfer TOKİ

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