TOKİ'den emeklilere özel yaşam projesi

"İkinci Bahar" kampanyası ile emeklileri ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), her projede emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırıyor.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Emekliye İkinci Bahar" projesi kapsamında Bursa’nın Nilüfer ilçesinde inşasına başlanan bin 201 konutluk projede yaşam başladı.

Bursa Nilüfer Emekli Konut Projesi’nin yoğun bir ilgi gördüğünü belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, projeye konut sahibi olmak isteyen 12 bin 955 emeklinin müracaat ettiğini aktardı.

Bu müracaatlar neticesinde 15 Ekim 2016’da kura çekilişini yaptıklarını bildiren Turan, "Şu anda projemizi tamamladık. Emekli büyüklerimiz yeni yuvalarına kavuştu. İdare olarak biz de bu mutluluğa ortak oluyoruz." ifadesini kullandı.

Bursalı emekliler için inşa edilen projenin bütün beklentilere yanıt vereceğini anlatan Turan, "Emekli büyüklerimizin yeni yaşam alanı olan projemizin içerisinde cami, büfe ve sosyal donatı alanları da inşa ettik. Şu anda projemizi bitirdik." açıklamasında bulundu.

Bursa Nilüfer’de sadece emekli vatandaşlar için inşa edilen projeyle kente yeni bir değer kazandırıldığına vurgu yapan Turan, şöyle devam etti: