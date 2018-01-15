TOKİ'den ev sahibi oldular

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - BAŞBAKANIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaptırılan konutların kurası çekildi. Ömer Faruk Gül (34), yeni doğan bebeği kendi evinde büyüyeceği için mutlu olduğunu söyledi.TOKİ tarafından Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaptırılan '2+1', '3+1' konut projeleri için bugün kura çekimi yapıldı. Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kura çekilişine katılanlar, kendilerine çıkacak daireleri meraklı gözlerle bekledi. Kura çekimi sonunda 853 kişinin daireleri belirlendi. TOKİ'den ev sahibi olan Ömer Faruk Gül, "Yeni evlendim kiralık bir evde yaşıyordum. Yakın zamanda da bir bebeğimiz oldu. Onun şansına kuraya katıldık zemin kat çıktı. Ev sahibi olduğumuz için mutluyuz" dedi.Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçe de müstakil evde yaşamanın zor olduğunu söyleyen Kamile Tokgöz ise şöyle dedi:"Müstakil evde yaşıyorduk. Buranın kışı da çetin geçtiği için TOKİ'de rahat edeceğimizi düşündük. Bize de 4'üncü kat çıktı. Ev sahibi olmak çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin."
İstanbul'da canlı bomba yakalandı!
Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Dikkat çeken '2019 seçimleri' iddiası
Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza
İngiltere'den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Suriye sınırından ve Diyarbakır’dan uzak durun
'Beni kullandı' dedi, ünlü ismin yaptıklarını bir bir ifşa etti!
TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu
Piknikten dönen arkadaşlar kaza yaptı: 3 ölü
İşinden sıkıldı, eskort oldu!
Ortadoğu'da yeni kriz! BAE: Katar jetleri yolcu uçağını engelledi
'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'
'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'
Okuyucu Yorumları 0 yorum