TOKİ'den İstanbullulara müjde

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ'nin İstanbul Kayaşehir'de orta katmana yönelik ürettiği 605 konutun satışı için gerekli koşulların oluştuğunu belirterek, satışı başlatma kararı aldıklarını bildirdi. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Turan, İstanbul Kayaşehir'de yatay mimari ve mahalle konsepti ile orta gelirli vatandaşlar için inşa edilen 605 konutun kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını açıkladı. Dar gelirli, konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini dile getiren Turan, "İstanbul'da Kayaşehir'deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Orta gelir katmanı için ürettiğimiz 605 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı. Satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Dolayısıyla vatandaşlarımız en düşük 160 bin liradan başlayan en yüksek 620 bin lira arasında imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler" ifadelerini kullandı.

- Yatay mimari ile konut üretimi Yaklaşık 3,5 yıl önce aldıkları önemli kararlarla dikey yapılaşmadan yatay yapılaşmaya geçtiklerini kaydeden Turan, "Bu değişiklikle, başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm mekanlarımızda yatay bir yapılaşmaya öncelik vermekteyiz. 'Şehirlerdeki en yüksek binalar TOKİ binaları olmayacak' diyoruz. Pek çok ilimizde bu bakışı yansıtacak önemli projeler başlattık. Satışa sunduğumuz konutlarımız yatay mimari anlayışı ile inşa edildi. Yerel mimarinin de özelliklerini barındıran konutlarımız örnek teşkil edecek." değerlendirmesinde bulundu. Kayaşehir'de satışa sunulan 605 konutun "mahalle konsepti" ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, açıklamasında şunlara yer verdi: "Günümüzde vatandaşlarımızın beklentileri değişti ve gelişti. Vatandaşlarımız sadece barınacak bir merkez değil yeni yaşam alanları istiyor. Yeni yaşam alanları da bizim kültürümüzde mahalle konseptidir. Hepimizin aradığı, bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği, semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, 'mahalle kültürü' kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır. Kayaşehir'de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkanların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu, büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük."