HABER

TOKİ'nin 38 ilde 6 bin 893 konutu açık satışa çıkarması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 02:15 | Son Güncelleme

Başvuru önceliği sağlamak isteyen Kütahya'daki vatandaşlar gece saatlerinden itibaren bankanın önünde beklemeye başladı

Kütahya'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut için öncelik sağlamak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde banka önünde sıraya girdi.

TOKİ tarafından merkez İnköy Mahallesi'nde 627 Konut Projesi alt gelir grubunda yer alan 39 adet 2+1 konutun başvuru önceliğine göre kurasız satılacağı duyuruldu. Bunun üzerine Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önüne gelen yaklaşık 40 kişi cama astıkları listeye isimlerini yazdırarak, öncelik sahibi olmak için sabah bankanın açılmasını beklemeye başladı.

Banka önünde sırada bekleyen İsa Sarıyıldız, AA muhabirine, öncelik sağlamak için gece saatlerinden itibaren beklemeye başladığını söyledi. Sarıyıldız, "Asgari ücretle çalışan insanlarız, böyle giderse ev sahibi olabilmem zor görünüyor. TOKİ'nin şartları bize uygun geldi. Peşinat için de kredi çektim, eşten dosttan borç aldım, eşimin bileziğini aldım. İnşallah ev sahibi oluruz. Sabah inşallah herkes buradan mutlu bir şekilde ayrılır." diye konuştu.

Gültekin Kaya da ekim ayında düğün yapacak oğlunu ev sahibi yapmak için sıraya girdiğini anlattı.

TOKİ tarafından 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut, 55 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 185 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini bekliyor.

Katliam gibi kazada kokoreççi detayı...Katliam gibi kazada kokoreççi detayı...
ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladıABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyorBakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konut satışı Konut sırası kurasız konut satışı Kütahya TOKİ

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçında şok hareket!

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçında şok hareket!

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.