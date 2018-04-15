HABER

TOKİ'nin 38 ilde 6 bin 893 konutu açık satışta

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 11:08 | Son Güncelleme

TOKİ tarafından 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut, 55 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 185 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini bekliyor - TOKİ Başkanı Turan: - "Milletimizin sevincinden güç alıyoruz. Bu motivasyonumuz ile çalışmalarımıza 2018 yılında da hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda 38 ilde yer alan 6 bin 893 konutumuz kira öder gibi taksitle açık satışta" - "Son 14 yılda 822 bin konut üreten bir kurum haline geldik. 2016 yılında 65 bin konut ürettik, 2017 yılını ise 60 bin konutla kapattık. 2018 yılında da konut üretimlerimize hızla devam ediyoruz"

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut, 55 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 185 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini bekliyor.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceliklerinin alt ve orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirtti.

Son 3,5 yıldır inşa edilen konutların yüzde 95'inin, 2017 yılında yapılanların ise yüzde 98'inin alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutlardan oluştuğunu aktaran Turan, şu anda Türkiye'nin 38 ilinde 6 bin 893 konutu açık satış yöntemi ile satışa sunduklarını, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatlarının 55 bin liradan, taksitlerin ise aylık 185 liradan başladığını söyledi.

Konutların ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını bildiren Turan, vatandaşların ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini anlattı.

Turan, Türkiye'nin dört bir yanında dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara yönelik sosyal konut ve yaşam alanları inşa ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"İnsanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kuruyor ve onlarca konut projesini hayata geçiriyoruz. Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük sosyal konut projelerimiz oluşturuyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır 'dost eli' yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır. Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın sevincine, izlediğimiz, fotoğraflarını gördüğümüz kura çekimlerinde şahitlik ediyoruz. Milletimizin sevinç gözyaşları, o mutluluk, bizim için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Milletimizin sevincinden güç alıyoruz. Bu motivasyonumuz ile çalışmalarımıza 2018 yılında da hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda 38 ilde yer alan 6 bin 893 konutumuz kira öder gibi taksitle açık satışta."

- Hiç konut sahibi olmama şartı var

TOKİ'ye başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini hatırlatan Turan, "Bizim en önemli şartımız vatandaşlarımızın daha önce hiç konut sahibi olmamasıdır. Ayrıca daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konutlarımızın satışları netliklerine ve bulunduğu illere göre yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecektir." bilgisini verdi.

Konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartlarının TOKİ'nin web sayfasında yer aldığını aktaran Turan, başvuru şartlarının satışa sunulan projelere göre değişiklik gösterebildiğini de vurguladı.

- TOKİ 822 bin rakamına ulaştı

Turan, TOKİ'nin 1984 yılında kuruluşundan 2002 yılına kadar 43 bin konut üretebildiğini söyleyerek, "Son 14 yılda 822 bin konut üreten bir kurum haline geldik. 2016 yılında 65 bin konut ürettik, 2017 yılını ise 60 bin konutla kapattık. 2018 yılında da konut üretimlerimize hızla devam ediyoruz." dedi.

Bu yıl için yaklaşık 65-70 bin konut rakamını hedeflediklerini bildiren Turan, "2023 yılı hedefimiz 1 milyon 200 bin konuta erişmek. İdarenin 1 milyon konut hedefi vardı, 2015'te bunu revize ettik, 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. Şimdi geldiğimiz noktada 820 bin konut rakamına ulaştık, yani önümüzde 6-7 yıl içerisinde inşallah hedeflediğimiz rakamı aşmış olacağız." açıklamasında bulundu.

- Öncelik yatay ve yöresel mimaride

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ'nin konut inşasında yatay ve yöresel mimariye yöneldiğine işaret eden Turan, "Yaklaşık 3-3,5 yıldır İdare tarafından yapılan konutların yüzde 84'ünü 6 kat ve aşağısı binalar oluşturuyor. Bütün kasaba ve şehirlerde en yüksek bina TOKİ binası olmayacak dedik ve bu prensiple yola devam ediyoruz." diye konuştu.

Turan, TOKİ'nin, Türkiye'de konusunda en uzman kuruluş olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kalitesiyle tartışılan değil, kalitesiyle örnek, referans olacak bir kuruluştur ve bütün paydaşlarımız da bu konuda çok ciddi çaba gösteriyor. 'İçinde oturmayacağımız evi teslim almıyoruz' sloganıyla hareket ediyoruz. Bütün paydaşlarımızla birlikte her yıl bir önceki yıla göre daha kaliteli yapılar inşa ediyoruz. Bizden daha önceki arkadaşlarımız daha kötü yapılar inşa etti demek istemiyoruz. Umudumuz şu, inşallah bizden sonra gelen arkadaşlarımız da daha iyi işler yapacak."

Turan, "mahalle kültürünü" önemsediklerini dile getirerek, farklı ekonomik katmandaki insanları bir arada yaşatan mahalle kültürüne çok önem verdiklerini, bu doğrultuda Manisa, Muğla, Gaziantep ve İstanbul'da projeler yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

<img alt="NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2410950/2410950-148x74.jpg">NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"
CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiasıCHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası
Boğaz'da bir ilk! 5 günlük kabusBoğaz'da bir ilk! 5 günlük kabus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açık satış Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan TOKİ

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

İlginizi Çekebilir

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da dondurma kamyonunda 80 kilo eroin ele geçirildi

Van'da dondurma kamyonunda 80 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

Türkiye-ABD arasında krize neden olan papazın yargılanmasına yarın başlanıyor

Türkiye-ABD arasında krize neden olan papazın yargılanmasına yarın başlanıyor

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: 3 devirli ikramiyeye 3 talihli

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: 3 devirli ikramiyeye 3 talihli

Adana'da FETÖ operasyonu! 90 bin dolar ele geçirildi

Adana'da FETÖ operasyonu! 90 bin dolar ele geçirildi

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.