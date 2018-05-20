TOKİ'nin indirim kampanyası ilgi gördü

Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 20 indirim getiren kampanyasına, 13 bin 905 vatandaş başvurdu.

TOKİ'den yapılan açıklamada, TOKİ Başkanı Ergün Turan, yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanan vatandaşların yüzde 66'sının borcunu "yastık altı" diye tabir edilen kişisel tasarrufları ile kapattığını belirtti.

Turan, "Bu durum, sektörde kriz var söylemlerine bir cevap niteliğindedir. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, milletimizin ülkemizin ekonomisine ve geleceğine duyduğu güvenin önemli bir kanıtıdır. Ayrıca birikimlerin konut amaçlı kullanılması da sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Vatandaşların kampanyaya gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlara yüzde 20 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunulduğuna dikkati çekti.

Turan, şöyle devam etti:

"100 bin lira borcu olan bir vatandaşın 18 Mayıs'a kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız oldukça ilgi gördü. 12 bin 763 vatandaşımız 772 milyon 239 liralık borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı."