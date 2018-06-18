TOKİ'nin İstanbul Silivri konutlarına başvurular başladı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Silivri’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile dar ve orta gelirliler için satışa sunulan 1356 yeni konut için başvuruların başladığını bildirdi. Turan, yazılı açıklamasında, başvurulara ve konutlara ilişkin bilgi verdi. İstanbul Silivri'deki toplam 1356 konut için başvuruların bugünden itibaren 29 Haziran'a kadar yapılabileceğini belirten Turan, en düşük konut fiyatının 198 bin lira ve en düşük taksit tutarının 700 lira olduğunu ifade etti. Alt gelir grubu 934 konut ile orta gelir grubu 422 konutun vatandaşlara satılacağını aktaran "Vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup onlarca konut projesini hayata geçirdik. Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı. - Kura çekimi Turan, başvuruların ardından 11-12 Temmuz 2018'de noter huzurundaki kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini bildirdi.

Turan, "Alt gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız bin TL, orta gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız ise 2 bin TL başvuru bedeli ile müracaatlarını gerçekleştirebilir. Kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza başvuru bedellerini ise 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren iade edeceğiz." bilgisini aktardı - Emeklilere özel 240 ay vade 700 lira taksit Silivri’de alt gelir grubuna yönelik satışa sunulan 934 konut içinde yer alan 234 konutu emekli vatandaşlara ayırdıklarını belirten Turan, şöyle devam etti: "Emekli büyüklerimiz satışa sunacağımız konutlara 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecekler. Bunun yanında engelliler, şehit aileleri ve malullerine de özel kontenjan ayırdık. Alt gelir grubunda satışa sunduğumuz 47 konut ile orta gelir grubunda yer alan 22 konutu engelli vatandaşlarımıza ayırdık. Ayrıca 'Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine' kuraya girmeden konut alma hakkı tanıdık”

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