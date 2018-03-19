TOKİ’nin orta gelirliler için inşa ettiği konutlar, yıl sonuna kadar teslim edilecek

TOKİ Başkanı Ergün Turan Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile orta gelirli vatandaşlar için inşa edilen 605 yeni konut hakkında açıklama yaptı. Turan, 25 Nisan’da kurası çekilecek konutların yıl sonuna kadar teslim edileceğini söyledi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafınfan Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile üretilen 605 konut için kura tarihi belirlendi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan 2-11 Nisan tarihleri arasında toplanacak olan taleplerin ardından 25 Nisan’da 605 konut için kura çekilişi yapılacağını açıkladı.

4 farklı daire konsepti var

Kayaşehir’de yapımı yüzde 80 tamamlanan konutlar hakkında Kayaşehir’deki numune daireyi basın mensuplarıyla gezen TOKİ Başkanı Ergün Turan burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dairelerin orta gelir grubuna hitap ettiğini ifade eden Turan, "605 konut için 2-11 Nisan tarihleri arasında talep toplayacağız. Vatandaşlarımız 2-11 Nisan tarihleri arasında ilgili bankalar müracat edip istediği daire tipine 5 bin lira peşinat bedeli yatırarak kuraya katılacaklar. 25 Nisan’da da kurayı çekip hak sahibi vatandaşlarımızı belirleyeceğiz. Bu dairelerin özelliği orta gelir grubuna hitap eden konutlar. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı konsepte daireler var."

"Vatandaşlar gelip numune daireyi gezebilir"

TOKİ Başkanı, TOKİ’nin 4 yıldır uyguladığı yatay mimari konseptinin Kayaşehir’de yapılan projede de uygulandığını belirtti. Konut fiyatlarının 160 bin ila 600 bin arasında olduğunu kaydeden Turan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu projedeki konutlar, TOKİ’nin son 4 yılda uygulamakta olduğu yatay mimari konsepti ile inşa edilmiş konutlardır. Umudumuz yıl sonuna kadar bu konutları teslim etmek. Konutlar 160 bin TL’den başlıyor, 4+1 olan en iyi dairelerde 600 bin TL civarlarına geliyor. Yüzde 25 ve yüzde 40 peşinatla alınıyor. 120 aya kadar da vadelendirmiş oluyoruz. Vatandaşlarımız numune daireyi de gelip gezebilirler."

Silivri’ye 1400 konutlu TOKİ yapılacak

Ergün Turan ayrıca İstanbul’da yapılacak olan diğer projeler hakkında da bilgiler verdi. Silivri’de 1400 konutlu bir inşaatın başlayacağını açıklayan TOKİ Başkanı, "Silivri’de 1400’e yakın konutun 28 Mart itibariyle ihalesini yapmış olacağız. 8 ve 9. aylarda dar gelirli vatandaşlarımız için 1400’e yakın konutun kurasını çekmiş olacağız. Yine İstanbul’da bu yıl içerisinde hem Kayaşehir hem de Hoşdere bölgesinde sosyal konut hazırlığımız var. Anadolu yakasında da Tuzla bölgesinde vatandaşlarımıza sosyal konut yapacağız" dedi.

Kura öncesi bankaya 5 bin lira yatırarak kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşların, kurada ismi çıkmaması durumda ise paraları iade edilecek.