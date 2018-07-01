TOKİ'nin Silivri konutlarına yoğun talep

İSTANBUL (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de satışa sunulan bin 356 konutun başvuruları tamamlanırken, bu konutlara toplam 20 bin 639 talep geldi. TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Silivri'de dar ve orta gelir katmanı için satışa sunulan bin 356 sosyal konuta 20 bin 639 başvuru yapıldığını aktardı. Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren Turan, “Bizim konut ürettiğimiz alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızdan yoğun bir talep geliyor. Sosyal konut ürettiğimiz için vatandaşlarımız kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabiliyor. Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor." değerlendirmesinde bulundu. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlar için yıllardır “dost eli” yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Turan, “Bin 356 konutumuz içinde yer alan 2+1 nitelikte 934 konutumuzu daha önce hiç konut sahibi olmamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunduk. Bu konutlarımıza 17 bin 1 başvuru yapıldı. Orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 3+1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 638 başvuru geldi." ifadelerini kullandı.

Ergün Turan, 11-12 Temmuz'da noter huzurunda yapacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini belirterek, kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerini 18 Temmuz'dan itibaren iade edeceklerini bildirdi. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini anlatan Turan, “Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli, bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur." görüşlerini aktardı. \ - TOKİ 837 bin konuta ulaştı 1984 yılında kurulan TOKİ’nin 2002’ye kadar 19 yılda toplam 43 bin 145 konut üretebildiğine değinen Turan, “2002 yılında başlayan güçlü hükümet ve siyasi istikrarın katkısı ile TOKİ insanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 2002 yılından bugüne kadar 837 bin konut inşa etmiş durumdadır. TOKİ olarak, vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak için 2023 hedefimizi 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. 2023’te 1 milyon 200 bin hedefine varacağız." ifadelerini kullandı.