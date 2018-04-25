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TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

Kampanyadan ilk günde 409 kişi faydalandı - TOKİ Başkanı Turan: - "TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 20 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. 100 bin lira borcu olan bir vatandaşımızın 18 Mayıs'a kadar borcunu kapatması halinde 80 bin lira ödeyeceğini belirttik" - "Kampanyamız ilk gün oldukça ilgi gördü ve ilk 409 vatandaşımız 19 milyon 778 TL'lik borçlarını kapatıp tapularını aldı"

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlenen yüzde 20 indirim kampanyasına ilk gün 409 başvuru yapıldı.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, konut ve iş yeri alıcıları için düzenlenen yüzde 20 indirim kampanyası yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, ilk gün 409 başvuru aldıklarını belirtti.

Tapularını hemen almak isteyen kişilerin kampanyaya gösterdikleri ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydeden Turan, "TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 20 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. 100 bin lira borcu olan bir vatandaşımızın 18 Mayıs'a kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız ilk gün oldukça ilgi gördü ve ilk 409 vatandaşımız 19 milyon 778 TL'lik borçlarını kapatıp tapularını aldı." ifadelerini kullandı.

Bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını aktaran Turan, borcunun en az yüzde 25'ini ödemek koşuluyla vatandaşların indirim kampanyasından kısmi olarak yararlanabildiğini belirtti. Bu kapsamda 21 konut ve iş yeri alıcısının kampanyadan yararlandığını bildiren Turan, kısmi ödeme ile vatandaşların 608 bin liralık borç kapattığını kaydetti.

- Borç kapatmaları için "18 Mayıs" uyarısı

Turan, TOKİ'nin 2018 yılı indirim kampanyasına kamu bankalarının destek verdiği bilgisini paylaşarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Kamu bankaları borçlarını kredi ile kapatacak vatandaşlarımıza 0,99'dan kredi imkanı sundu. 18 Mayıs tarihine kadar başvuru sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Kampanyamızdan, satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 yılı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmedi."

TOKİ Başkanı Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerektiğine de dikkati çekti.

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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) TOKİ Başkanı Ergün Turan yüzde 20 indirim kampanyası

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