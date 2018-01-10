HABER

TOKKON'dan AA'ya tebrik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 15:45 | Son Güncelleme 15 dakika önce

- Tokat Konfederasyonu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörlüğü'nü ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Tokat Konfederasyonu (TOKKON) üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Merkezi İstanbul'da bulunan ve 350 bin üye ile faaliyetlerini sürdüren TOKKON'un Gençlik Kolları Başkanı Sinan Ergül ve yönetim kurulu üyeleri, AA İstanbul Haberler Editörlüğü'nü ziyaret etti. Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette heyeti AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınalan, misafirlere gazetecilik ve ajans haberciliği konusunda bilgiler verdi.

TOKKON Başkanı Ergül de İstanbul'da 600 bin Tokatlının yaşadığını, 2015 yılında oluşturulan konfederasyonun 5 federasyon ve 237 dernekten oluştuğunu söyledi.

AA İstanbul Haberler Editörü Hüseyin Altınalan nezdinde tüm AA çalışanlarının gününü tebrik eden Ergül, "Anadolu Ajansı dünyada marka olma yolunda hızla ilerliyor. Haberleri bize tarafsız ve objektif şekilde aktarıyor. Yurt dışında milli ajansımız olarak bizi temsil ediyor. Bu başarıların devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Ergül ve beraberindekiler, misafirperverliği dolayısıyla Altınalan'a teşekkürlerini iletti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!

Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!

Özgür Özel'den fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

Özgür Özel'den fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına flaş soruşturma

ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına flaş soruşturma

Ünlülerin kabusu olmuştu! 'Kaptan' yakalandı

Ünlülerin kabusu olmuştu! 'Kaptan' yakalandı

Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.