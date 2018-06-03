TOKKON'un geleneksel iftar yemeği

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karaca, "Tokat halkı olarak 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a, ekibine ve AK Parti’ye desteğinizi bekliyoruz." dedi.

Karaca, Tokat Konfederasyonunun (TOKKON) Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde, Tokatlılara kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

AK Parti’de görev yaptığı sürece halka hizmet etmekten kaçınmadığını belirten Karaca, "En büyük teşekkürü Allah’a yapıyoruz ki bize bu ülkeye hizmet etme onuru ve şerefi verdiği için. Cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza, yaklaşık 34 yıl birlikte yol yürüdüğüm cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca görev sürem boyunca kahrımı çeken aileme de şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Karaca, Tokatlıların 12 seçim boyunca kendisine ve AK Parti'ye en zor zamanlarda destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tokat halkı olarak e-muhtıra verildi destek verdiniz, 17/25 Aralık oldu kale gibi arkamızda durdunuz. Gezi Parkı olayları oldu kale gibi arkamızda durdunuz, 15 Temmuz darbe girişimi oldu canlarınızı verdiniz, tankların önüne çıkıp kale gibi arkamızda durdunuz. Allah sizden razı olsun. 24 Haziran’da da ülkemizin en önemli seçimlerinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ekibine ve AK Parti’ye 13. Seçimde de en büyük desteğinizi bekliyoruz."