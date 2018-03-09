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TOMA gelin arabası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde görev yapan polis memuru Hüseyin Ertop ile öğretmen Gülden Sıla Çelik’in gelin arabası Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) oldu.Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, süsledikleri TOMA ile bu kez olay yerine değil, gelin evine gitti.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde görev yapan polis memuru Hüseyin Ertop ile öğretmen Gülden Sıla Çelik’in gelin arabası Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) oldu.
Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, süsledikleri TOMA ile bu kez olay yerine değil, gelin evine gitti. İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olan Hüseyin Ertop (26), Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yardımcısı Gülden Sıla Çelik (26) ile hayatını birleştirdi. Kaymakamlıktan gerekli izinleri alan damat Ertop, TOMA aracını gelin arabası olarak süsledi ve gelin evine gitti. Vatandaşların meraklı bakışları altında geldiği gelin evinin önünde TOMA’dan siren çalarak sevincini paylaşan damada, mesai arkadaşları zırhlı araçla siren çalarak vatandaşlar da alkışlayarak destek oldu.
Daha sonra gelin ve damat TOMA aracına binerek nikah için Karlıova Belediyesi’ne gitti. TOMA’dan inen gelin ve damat şahitlerin huzurunda nikah kıyarak evlendi.

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