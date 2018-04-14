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Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 13:50 | Son Güncelleme

Tomahawk füzesi, ABD'nin Suriye'yi vurması sonrası merak edilmeye başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu saldırıda İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'de bazı yerler Tomahawk füzeleri ile vuruldu. Peki Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Bir Tomahawk füzesinin maliyeti nedir?

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Tomahawk füzesi, Suriye'ye yapılan saldırı sonrasında merak edilmeye, özellikleri nedir, maliyeti ne kadar, bir füze kaç lira gibi sorular sorulmaya ve araştırılmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu saldırıda ilk etapta Şam'daki Cumhuriyet Muhafızları, Dumeyr Havaalanı, Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Kasyun Dağı'ndaki hava savunma sistemleri, Kisve ve Kalamun bölgelerindeki askeri noktalar vuruldu. ABD ile birlikte İngiltere ve Fransa'da bu operasyonda yer aldı. Peki Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Bir Tomahawk füzesinin maliyeti nedir?

TOMAHAWK FÜZESİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Tomahawk, tam adı BGM-109 Tomahawk, (İngilizce: Tomahawk «Kızılderili savaş baltası»), stratejik bir seyir füzesidir. Tam açık adı: Tomahawk Land Attack Cruise Missile - TLAM.

Çeşitli tipleri bulunmaktadır:

Denizden karaya
Denizaltıdan karaya
Karadan karaya
Denizden denize (farklı bir aktif radar güdüm alt sistemi ile)
Tomahawk füzesi, havadan karaya atılan AGM-86 ALCM/CALM seyir füzesi ile paralel geliştirilmiştir. Her iki füze de birbirleri ile pek çok ortak parça içermektedir.

TOMAHAWK FÜZESİ GÜDÜM AŞAMALARI

Erken aşamada belirli bir bölgeye ataletsel seyrüsefer güdümü (İng. Inertial Navigation) ile yaklaşmaktadır. Özellikle denizden ya da çöl gibi belirsiz ya da değişken coğrafi alanlardan gerçekleştirilen atışlarda çok önemlidir.

Ara aşamada yeryüzü referanslı güdüm (İng. Terrain Contour Matching - TERCOM) ile üzerinden geçtiği bölgedeki coğrafi yüksekliği belleğindeki ile karşılaştırarak seyreder.

Son aşamada ulaştığı noktadaki hedef görüntüsünü hafızasındaki sayısal resimler ile karşılaştırarak hedefi bulur. Yeni nesil BLOK III füzelere Küresel Konumlandırma Sistemi (İng. Global Positioning System - GPS) ile yönelme yeteneği de kazandırılmıştır. Fırlatma motoru ile bilikte kütlesi 1440 kg'dır. Fırlatma motoru hariç 1190 kg'dır. Menzili 600 deniz mili (>1100 km)dir. Ortalama uçuş hızı saatte 880 km'dir.

1000 libre (450 kg) ağırlığında çeşitli tipte harpbaşlıkları kullanılmaktadır:

Delici/nüfuz edici (Bullpup) - C tipi füzelerde
Bombacıklı - D tipi füzelerde
200 kt gücünde W-80 nükleer başlık - A tipi füzelerde
WDU-36 harp başlığı

Bugüne kadar yapılan üretimlerin ortalaması ele alındığında birim maliyeti 1.4 milyon dolardır. Son dönemlerde geliştirilmekte olan Taktik Tomahawk füzesinin 500 bin dolara mal olacağı açıklanmıştır.

İlk defa yoğun olarak 1991 Körfez Savaşı'da kullanılmıştır. ABD Deniz Kuvvetleri'nin yaptığı atışlarda 297 fırlatma görevi verilmiş, atış için yüklenen füzelerin 7'si teknik sorunlar sebebiyle fırlatıcıyı terkedememiştir. Fırlatılan 290 füzenin 242'si hedefi vurmuştur. 1993, 1996, 1998 ve 2003 yıllarında da Irak'a karşı kullanılan Tomahawk füzeleri, Sırp Cumhuriyeti'ne (1995 Kararlı Güç Harekatı), Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne (1999 Müttefik Gücü Harekatı), Afganistan'a (2001 Sonsuz Özgürlük Harekatı) ve Humus şehrindeki Şaryat Hava Üssü'nü(2017)(suriye) yönelik bombardımanlarda da kullanıldı.

Ayrıca Akıllı füze olarak adlandırlan Tomahawk füzeleri, alçak irtifadan yeryüzüne paralel hareket eder , engellerin çevresinden dolanır ve radara yakalanmazlar.

ABD dışında bir tek İngiltere'ye satışı yapılmıştır.

TOMAHAWK FÜZESİ NE KADAR? MALİYETİ NEDİR?

Pentagon'un yıllık bütçesine göre, Esed rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevaben fırlatılan Tomahawk füzelerin her biri 1,59 milyon dolara mal oluyor.

ABD ordusu 5,56 metre uzunluğuyla saatte 880 km hıza ulaşabilen ve bin 200 ila 2 bin 500 kilometre mezilli Tomahawk füzelerini, kara hedeflerini vurmak için genellikle askeri gemilerden veya denizaltılardan fırlatıyor.

Tomahawk füzeleri, 450 kilogramlık patlayıcı taşıma gücü ve gelişmiş yön sistemiyle belirlenen hedefleri isabetle vurabiliyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
abd bu masrafı bi şekilde çıkaracak. nerden, suriyenin kuzeyindeki petrollerin üzerine çöreklenmekle. zaten amaç neydi, suriye halkımı, asla. o petrollere yasal dayanak sağlamak için saldırdı. şimdide suriyenin güvenliği için çıkmayacak ve o petrolleri işgal edecek. hani chp ne diyordu TÜRKİYE afrine girmesin. yada suriyede ne işimiz var diyorlardı. yada hdp liler pkk-ypg yi masum göstererek müdahale etmemizi enggellemek istiyordular ya, abd geldi oturdu. gözünüz aydın. sizlere destek veren akılsızlarında gözü aydın. tren kaçtı.
abd bu masrafı bi şekilde çıkaracak. nerden, suriyenin kuzeyindeki petrollerin üzerine çöreklenmekle. zaten amaç neydi, suriye halkımı, asla. o petrollere yasal dayanak sağlamak için saldırdı. şimdide suriyenin güvenliği için çıkmayacak ve o petrolleri işgal edecek. hani chp ne diyordu TÜRKİYE afrine girmesin. yada suriyede ne işimiz var diyorlardı. yada hdp liler pkk-ypg yi masum göstererek müdahale etmemizi enggellemek istiyordular ya, abd geldi oturdu. gözünüz aydın. sizlere destek veren akılsızlarında gözü aydın. tren kaçtı.
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